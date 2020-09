La Costiera più vicina a Napoli e Capri con i mezzi della NLG

La Società Navigazione Libra del Golfo, leader del trasporto marittimo, aggiunge accanto alla M/n Picasso, che giornalmente, fino al 15 ottobre parte da Castellammare e da Sorrento per Amalfi e Positano , un altra unità veloce che collega la costiera da Napoli per Positano e Amalfi e da Capri per Positano e Amalfi e viceversa nei week-End. Servizio particolarmente intelligente soprattutto in questo periodo della SS 163 chiusa e quella del Valico di Chiunsi altrettanto chiusa, ufficialmente, ma si transita a proprio rischio.