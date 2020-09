La costiera amalfitana ospita le Miss: Eleonora Pedron tra Amalfi e Positano

Arriva Miss…Amalfi. L’ex Miss Italia Eleonora Pedron ha scelto la Costiera, la Penisola Sorrentina e l’Isola Azzurra per il suo “viaggio di nozze” con Fabio Troiano. Già legata al pilota Max Biaggi dal quale ha avuto due figli, Ines Angelica e Leon Alexander, la Pedron si è concessa una romantica vacanza con il suo nuovo compagno Fabio Troiano, attore, sceneggiatore e conduttore televisivo, al quale è legata stabilmente dall’estate scorsa. Una love story che va a gonfie vele tanto che proprio durante le giornate della vacanza in Costiera il volto di tante trasmissioni televisive ha confessato di sognare il matrimonio con Troiano a coronamento di una relazione a dir poco dalla tenuta granitica. Trentotto anni lei, quarantacinque lui, la coppia ha soggiornato all’Hotel Mediterraneo di Sorrento.

E a bordo di un potente motoscafo la Pedron in una forma splendida, nonostante l’età non sia più quella di una teenager , insieme al suo Fabio, si è spinta in Costiera, tra Positano e Amalfi, prima di fare tappa anche a Capri. In terra…Divina l’ex “meteorina” del Tg4 è andata alla scoperta del centro storico oltre che della zona portuale, sempre rilassata e sorridente. «Da sta terra de lammore » questa la sua “cartolina” dal panoramico ed elegante balconcino dell’esclusivo “Mediterraneo Sorrento” spedita ai suoi tanti follower . E poi tanti momenti romantici e da vera vacanziera, indossando sempre abiti colorati e mise tipiche proprio della moda made in costiera.