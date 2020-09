koulibaly ancora in azzurro con offerte basse

RASSEGNA STAMPA – TUTTO NAPOLI

Kalidou Koulibaly resta in uscita dal Napoli, ma Aurelio De Laurentiis vuole continuare a dettare le condizioni. Sul giocatore ci sono Manchester City e PSG, ma non sono arrivate offerte ufficiali. Gli intermediari sono al lavoro per provare a sbloccare questa cessione, senza però grande successo. Come riferito dall’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli, l’idea del Napoli resta quella di lasciarlo partire, tant’è che sta mantenendo bloccato Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal per sostituirlo.