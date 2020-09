Juve Stabia, tifosi sul piede di guerra. Possibile addio del presidente Manniello

A ridosso della partita di Coppa Italia e dell’inizio del campionato, la rosa della Juve Stabia ad oggi è ancora incompleta. Parecchie sono state le cessioni di giocatori validi e ben pochi sono stati gli acquisti effettuati dalla società, da mettere a disposizione di mister Padalino. In pochi mesi i supporters stabiesi hanno dovuto adeguarsi a dei cambiamenti repentini: il post lockdown ha portato infatti la squadra gialloblu alla retrocessione in serie C, dei disguidi neanche troppo velati tra i due soci Manniello e Langella, l’esonero del tecnico Caserta e del d.s. Polito con la relativa sostituzione con Padalino e Ghinassi ed un mercato in stallo. Questa ultima situazione soprattutto ha destabilizzato non poco l’umore generale dei tifosi ed in particolare, ieri sera, alcuni esponenti della Curva Sud, hanno dimostrato la loro opposizione attraverso uno striscione esposto all’esterno del Menti che recitava queste parole: “Società senza rispetto e valori. Ci avete rotto i coglioni! Rispettate il tifo stabiese”. A questo punto, non è escluso un passo indietro da parte di Manniello che potrebbe cedere le sue quote a Langella al fine di creare una stabilità societaria che finora è stata latente.