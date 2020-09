JULIO IGLESIAS STA MALE? I SUOI CONCERTI SONO SALTATI MA…

Nostalgia del momento in cui Julio Iglesias era sempre presente nella tv italiana e in Rai? Tranquilli, questa sera, nello speciale Techetechete ci sarà modo di rivederlo in compagnia (e non solo) di Miguel Bosè tra canzoni, conduzioni e ospitate. I fan sono pronti a seguirli e ricordare i momenti cult che lo riguardano ma sicuramente questo non cambia l’attesa riguardo alle sue condizioni di salute. I follower di Julio Iglesias sono preoccupati per la sua salute dopo alcune immagini emerse di recente lo avevano mostrato alle prese con qualche difficoltà per via di una gamba fasciata. L’artista è apparso visibilmente dimagrito e un po’ malandato e il fatto che non abbia passato l’estate nella sua tenuta come è solito fare non ha fatto altro che aumentare la preoccupazione di tutti.

Rimane il fatto che non c’è alcuna comunicazione in merito e che Julio Iglesias dovrebbe presto affrontare una serie di date che lo porteranno in giro per il mondo per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. In questi mesi sono diversi i concerti che sono stati annullati per via del Coronavirus e, forse, non solo, ma sembra che le date siano solo slittate e che finalmente i suoi seguaci, in un futuro prossimo, potranno tornare a vederlo dal vivo. Fino a quel momento, almeno per quelli italiani, l’appuntamento è fissato per questa sera con lo speciale Techetechete dedicato ai due “seduttori latini”. Anche lui, proprio come il suo compagno di “avventura” dello speciale di questa sera, Miguel Bosè, ebbe un notevole successo in Italia soprattutto tra gli anni ’70 e ’80. Fu allora che si fece conoscere con canzoni come Manuela, Se mi lasci non vale e Pensami, prima di spiccare poi il volo anche nel mondo anglosassone incidendo il singolo All of You con Diana Ross. Anche nella sua vita privata si è dato da fare tanto da fare tre figli con la prima moglie Isabel Preysler Arrastia (Maria Isabel, Julio ed Enrique) e cinque con la seconda moglie Miranda Rijnsburger (Rodrigo, Miguel Alejandro, , le gemelle Cristina e Victoria, e Guillermo).