Italia batte Olanda 1-0 decide un gol di Barella con Zaniolo infortunato per grave distorsione

Italia batte Olanda 1-0 con un gol di Barella alla fine del primo tempo. Bella prestazione degli azzurri di Mancini che ora guidano il proprio girone in Nation League.

Medico azzurri, per Zaniolo distorsione importante – Preoccupazione in casa Italia per Nicolò Zaniolo. A confermare la gravità dell’infortunio a Nicolò Zaniolo è stato il medico della nazionale, il professor Ferretti. “Ha una distorsione importante ma aspettiamo domani per una diagnosi definitiva”, le parole del medico ai microfoni della Rai. “Il ragazzo è molto preoccupato”, ha aggiunto.

Mancini, mi è piaciuta la mentalità – “Abbiamo sofferto un po’ alla fine, eravamo anche stanchi, ma potevamo fare un altro gol. Sono soddisfatto per la mentalità e la prestazione, ad Amsterdam, contro l’Olanda. I ragazzi sono stati fantastici. Locatelli? L’ho chiamato perché penso sia bravo e può migliorare. Ha tante qualità. Col 4-3-3 stiamo andando bene. Non si vincono 11 partite di seguito senza una certa mentalità e un sistema di gioco, se vinci sempre vuole dire che hai qualcosa. Zaniolo? Mi dispiace, spero non sia nulla di grave”. Così il ct Roberto Mancini ha commentato, ai microfoni della Rai, la vittoria dell’Italia ad Amsterdam sull’Olanda per 1-0.