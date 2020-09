Istituto di Cultura Tasso. Giuliano l’Apostata conferenza al Museo Correale

Lunedi 21 settembre 2020, alle ore 18.00 presso il Museo Correale , incontro con Arnaldo Marcone per parlare di GIULIANO L’APOSTATA.

Arnaldo Marcone insegna Storia romana all’Università Roma Tre. Ha studiato alla Scuola Normale Superiore e all’Università di Pisa. È stato fellow dell’Institute for Advanced Study di Princeton. È uno specialista di storia tardoantica e di storia della storiografia moderna sul mondo antico: in particolare ha curato una nuova edizione italiana della traduzione della Storia economica e sociale dell’Impero romano di Michele Rostovtzeff. Ha pubblicato, tra l’altro, monografie su Costantino (2000 e 2002), Augusto (2015) e l’imperatore Giuliano (2019). Ha scritto la prefazione al volume L’Impero romano in 100 date di Fabio Guidetti e nel 2019 ha curato il libro-intervista con Antonio La Penna Io e l’antico. Nel 2020 uscirà il saggio Dopo il fascismo. Antonio la Penna e la questione giovanile.