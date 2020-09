Intorno alle 19.00 di oggi, a metà circa della galleria di Seiano che collega Vico Equense con Castellammare di Stabia, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture che procedevano in direzione Napoli che si sono tamponate. Non conosciamo le modalità esatte del sinistro ma sappiamo con certezza che fortunatamente nessuno dei conducenti e delle persone che viaggiavano a bordo hanno riportato ferite. Le autovetture, invece, hanno subito qualche lieve danno. Qualche momentaneo disagio per il traffico in direzione Napoli.