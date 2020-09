Penisola Sorrentina. Incidente ai Colli di Fontanelle, la testimonianza di un lettore a Positanonews.

Buongiorno sono un cittadino residente in Penisola Sorrentina, ieri mio malgrado involontariamente mi sono trovato a soccorrere un incidente grave avvenuto sulla statale 145 in località Colli di Fontanelle, la dinamica come appurata dalle autorità competenti addice la causa alla velocità sostenuta di un motociclista che transitava sulla stradale, dopo aver soccorso nei limiti delle mie conoscenze e delle mie possibilità una ragazza che giaceva a terra con un piede lacerato gravemente, dopo aver chiamato i soccorsi e aver bloccato il traffico anche grazie all’aiuto dei passanti mi sono trovato emotivamente sconvolto nel vedere per l’ennesima volta una strage che avviene su questa statale.

Preso da un forte senso civico mi trovo a scrivere questa email per avere ed eventualmente suggerire l’applicazione nel centro abitato dei Colli di Fontanelle di dissuasori di velocità e un sistema di controllo di velocità.

Ormai la pratica incivile adottata da molti incivili che hanno scambiato la SS 145 per un circuito da corsa ha provocato nell’arco degli anni numerosi morti e feriti .

Con l’intento di essere d’aiuto per risolvere tale problematica ed eventualmente parlare con un tecnico nello specifico vi porgo

Distinti Saluti