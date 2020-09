Incendio a Salerno si avvicina a Sala Abbagnano in fiamme decine e decine di ettari di macchia mediterranea sulle alture di Salerno. Brucia dalla mattinata di venerdì Monte Stella ed il Masso della Signora. La situazione resta preoccupante sulle colline di Sala Abbagnano con il fumo visibile a chilometri di distanza e l’odore acre che ormai ha invaso anche il centro della città.

In azione diverse autobotti dei Vigili del fuoco del Comando provinciale oltre ad un canadair che, però, ha dovuto interrompere la sua attività con il buio. Sarà una nottata insonne per i tanti residenti che: se la situazione non migliora, visto il forte vento, dovranno lasciare le proprie case.

Foto Peter Hoogstaden