Incendio a Gragnano. Fiamme lungo la Strada Statale per Agerola. Continuano gli incendi in questa stagione: nel corso di questa giornata si sono sviluppate fiamme in più punti della montagna che si affaccia su Gragnano, lungo la Strada Statale per Agerola.

Immediato lintervento delle forze dell’ordine e di diverse squadre di vigili del fuoco. Non si esclude la possibilità di un intervento aereo.

Sul luogo, i tecnici stanno valutando la necessità di evacuare le abitazioni.