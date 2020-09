In Francia, Germania , Inghilterra e Spagna i bambini già tornati a scuola dopo il Covid . In Italia si rischia di saltare anche il 14

Come sarà la scuola post Covid? In quasi tutta Europa già lo sanno, mentre noi stiamo a guardare paralizzati dalla paura e dalla disorganizzazione .In Francia, Germania , Inghilterra e Spagna i bambini già tornati a scuola. In Italia si rischia di saltare anche il 14 Se Parigi impone mascherine in ogni circostanza per alunni e insegnanti, nel Regno Unito il dispositivo potrà essere utilizzato a discrezione degli istituti in situazioni in cui non si possano mantenere le distanze

Gran parte dei Paesi europei si preparano al rientro sui banchi di scuola tra timori e incertezze sulle regole da rispettare e la possibilità di nuovi contagi da Coronavirus. A riaprire gli istituti per prime sono Francia e Gran Bretagna, seguite dalla Spagna i primi di settembre

Mentre la Danimarca sembra aver trovato la giusta soluzione ed è stata una delle prime a riaprire le scuole già tra aprile e maggio. Gli alunni sono stati separati in micro-bolle di massimo 12 bambini, con orari di inizio delle lezioni sfalsati e banchi monoposto a 2 metri di distanza, tanto da rendere superflue le mascherine A maggio erano state riaperte gradualmente anche le scuole in Olanda con classi ridotte e distanziamento tra gli studenti per evitare il diffondersi dei contagi

In Francia con mascherine in ogni circostanza per insegnanti e studenti dopo gli 11 anni e principio della non mescolanza tra i gruppi di allievi Il ministro dell’Educazione francese, Jean-Michel Blanquer, ha affermato di puntare a una riapertura “il più normale possibile”. Nonostante l’aumento dei nuovi contagi in Francia, il ministro ritiene prioritario il ritorno degli studenti sui banchi. “Non deve essere tutto schiacciato dalla realtà sanitaria – ha detto – bisogna essere attenti, ma non dimenticare gli imperativi educativi e sociali”

In pratica in tutta Europa si è già tornati a scuola o si sta tornando, in Italia si rischia di saltare anche il 14. Già alcuni comuni, come Positano, dove si vota con Maiori ed Amalfi in Costiera amalfitana, ha deciso di spostare l’ingresso in scuola al 24, altri lo hanno annunciato come Meta con Sorrento e Massa Lubrense , ma a tutt’oggi ufficialmente l’inizio rimane il 14, il problema del voto creerà ulteriore complicazione fra disinfestazione dei seggi per consentire di nuovo il ritorno in aula

In effetti dopo quattro giorni di scuola si dovrebbe lasciare per ritornare dopo quasi una settimana alla conclusione delle operazioni elettorali e la igienizzazione dei locali.