“In che mondo viviamo? Natura, epidemia e saggezza”. La conferenza di Franceschelli

L’Istituto di Cultura Tasso, presieduto da Luciano Russo, nell’ambito del ciclo di conferenze avviato già dallo scorso anno, propone per mercoledi 2 settembre , alle ore 18.00, presso la sala dell’Hotel Continental di Sorrento, incontro con Orlando Franceschelli, per parlare del mondo in cui viviamo.

Orlando Franceschelli, dopo la laurea in Filosofia e la specializzazione in Scienze storiche e sociali, ha affiancato alla docenza nei licei l’attività di docente a contratto di ‘Teoria dell’evoluzione e Politica’ presso la facoltà di filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, l’attività di saggista e, ancor più negli ultimi anni, la partecipazione a seminari, dibattiti e convegni su tematiche filosofiche ed evoluzionistiche.



Collabora a varie riviste ed è autore tra l’altro di:



– In nome del bene e del male. Filosofia, laicità e ricerca di senso (Roma 2018);

–Elogio della felicità possibile. Il principio natura e la saggezza della filosofia (Roma 2014)

– Darwin e l’anima. L’evoluzione dell’uomo i suoi nemici (Roma 2009);

– Karl Löwith. Le sfide della modernità tra Dio e nulla (Roma 2008, con in appendice il saggio di K. Löwith La libertà di fronte alla morte, tradotto e presentato dallo stesso Franceschelli);

– La natura dopo Darwin. Evoluzione e umana saggezza (Roma 2007);

– Dio e Darwin. Natura e uomo tra evoluzione e creazione (Roma 2005).

Di Karl Löwith ha curato anche le edizione italiane di:



– Dio, uomo e mondo. Nella metafisica da Cartesio a Nietzsche (Roma 2002);

– Spinoza. Deus sive Natura (Roma 1999).



Tra le altre pubblicazioni:



– Modernità e naturalismo: oltre la secolarizzazione (e il postmoderno), in Baptist-Bonavoglia-Meccariello (a cura di), Ancora il postmoderno?, Manifestolibri, 2016;

– Il re Mida della saggezza condivisa, prefazione a Augusto Cavadi, MOSAICI DI SAGGEZZE. Filosofia come nuova antichissima spiritualità,Diogene Multimedia, Bologna 2015 ;

– Darwinismo e finalismo: La teologia impossibile, MicroMega Almanacco di Scienze: Darwin, 1809-2009;

– Disincanto e saggezza del naturalismo, ‘Scienza e società’ 2007;

– L’outing di Ratzinger contro il darwinismo, coautore T. Pievani, ‘MicroMega’, 2007;

– Karl Löwith e la pedagogia di un naturalismo critico, in “Homo Homini Magister. Educazione e politica nel pensiero dialogico del Novecento”, a cura di I. Kajon e N. Siciliani de Cumis, Roma 2006;

– Disincanto, natura e volontà; ‘MicroMega’ 2003;

– Agostino e la saggezza negata, ‘Micromega’ 2002;

– Disincanto ed etica globale, ‘MicroMega’, 2001;

– Eclissi di Dio e ritorno alla natura, presentazione di K. Löwith, Dio, uomo e mondo. nella metafisica da Cartesio a Nietzsche (Roma 2000 , sec. ed. 2002).

– Filosofia contro salvezza, ‘MicroMega’ 2000;

– L’approdo non nichilistico dell’ateismo, introduzione a K. Löwith, Spinoza. Deus sive Natura, Roma 1999;

– Libertà e scepsi di fronte alla morte, ‘MicroMega’, 1999;

– Creazione, assurdità o oggettività del mondo? (Palermo 1990);

– Al di là di cristianesimo e marxismo (Palermo 1988);

– Modernità e reificazione. L’agire comunicativo nel pensiero di Habermas (Roma 1986).