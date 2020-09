In Campania De Luca stravince più della somma Caldoro-Ciarambino. Lo scrutinio in diretta

“In Campania De Luca stravince più della somma Caldoro-Ciarambino” secondo le tendenze del Tg La7 nel corso della maratona Mentana. Secondo gli Instant Poll di Skytg24, De Luca oscilla tra il 52 e il 56%, Caldoro tra il 26 e il 30%, Ciarambino tra l’11 e il 15%, Granato tra l’1 e il 3%.

RAI – Secondo gli extit poll di Opinio Italia per Rai, in Campania alle 15 il candidato del centrosinistra Vincenzo De Luca si attesta tra il 54 e il 58% delle preferenze. Stefano Caldoro, candidato governatore di centrodestra, tra il 23 e il 27%. La candidata M5S Valeria Ciarambino tra il 10,5 e il 14,5%, Giuliano Granato tra l’1 e il 3%.

MEDIASET – In Campania il candidato uscente di centrosinistra della Regione sarebbe ampiamente in testa secondo le intenzioni di voto diffuse da Tecné per Mediaset: Vincenzo De Luca e’ stimato il 54 e il 58%, Stefano Caldoro (centrodestra) tra il 24 e il 28% e la candidata M5s Valeria Ciarambino ampiamente indietro con una forchetta tra l’11 e il 15%.

