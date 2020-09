IN ARRIVO TEMPESTE DI VENTO SULL\'\'ITALIA CON RAFFICHE FINO A 130 km/h EMAREGGIATE FINO A 7 METRI. ECCO QUANDO

Nei prossimi giorni le condizioni meteo in Italia sono previste in forte peggioramento con il rischio di temporali e nubifragi. Oltre alle precipitazioni abbondanti ci aspettiamo anche una sfuriata di vento con raffiche a 130 km/h e mareggiate con onde alte fino a 7 metri lungo le coste più esposte.

Scopriamo subito da quando e dove le correnti si faranno sentire maggiormente.

A partire dalla giornata di giovedì 24 un profondo ciclone sospinto da correnti polari si tufferà nel bacino del Mediterraneo innescando una fase di maltempo. Nel suo incidere il vortice richiamerà, nel corso della giornata, forti venti di Libeccio in particolare su Mar Ligure e intorno alla Sardegna. Soffierà lo Scirocco invece sul mar Adriatico con raffiche piuttosto sostenute a più di 50 km/h.

Il clou però è atteso per venerdì 25 quando si attiveranno venti di tempesta di Maestrale in particolare su Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia con punte fino a 130 km/h. Anche il moto ondoso è previsto di conseguenza in sensibile aumento con il rischio più che concreto di mareggiate specie sulle coste nord-occidentali sarde dove sono attese onde alte fino a 7 metri in Sardegna occidentale, fino a 5/6 metri sul tirreno.

Copione simile anche per sabato 26 con il vento da Nord Ovest che spazzerà buona parte dei nostri mari occidentali, dai quadranti meridionali invece su Ionio e coste adriatiche. Col passare delle ore però il vortice traslerà verso oriente (Penisola Balcanica) e di conseguenza ci aspettiamo l’ingresso furioso della Bora su medio e alto Adriatico.