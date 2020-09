Il Sorrento Futsal si prepara per la nuova stagione. Visite mediche per i ragazzi

È cominciata ufficialmente la nuova stagione del Sorrento Futsal. Prima sgambata per i ragazzi guidati da Mister Paolella che si sono radunati nella tensostruttura di Viale dei Pini a Sant’Agnello per prepararsi al meglio per iniziare. Successivamente la squadra si è sottoposta alle visite mediche. Per tale occasione sono arrivati i ringraziamenti da parte della Arehab: “Arehab ringrazia il Sorrento Futsal per avere scelto il nostro team capitanato dal Dott Costantino Auricchio, garanzia nell’ambito della medicina sportiva, per la raccolta dati per la certificazione di idoneità sportiva. Grazie della fiducia”.