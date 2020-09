Il Sorrento Futsal farà parte del girone C. Mister Paolella: “girone complicato ma abbiamo le carte in regola per giocarci il campionato”

Sono stati resi noti i gironi del prossimo campionato di Serie C2 di calcio a 5: il Sorrento Futsal farà parte del raggruppamento C. Noi di Positanonews abbiamo rivolto qualche domanda a mister Paolella che ci ha così risposto: “gli allenamenti procedono bene perché i ragazzi si impegnano molto. Siamo in tanti, 20 per l’esattezza, ma l’idea è quella di portare quanti più U21 in prima squadra, visto che l’U21 è il fiore all’occhiello della società. Abbiamo molti ragazzi interessanti e speriamo di fare il giusto mix tra under e over in modo da creare un team importante. Per quanto riguarda il girone – afferma il mister – è molto complicato: le trasferte sono lunghe e ci sono 2-3 squadre ostiche. Noi, però abbiamo tutte le carte in regola per giocarci il campionato fino alla fine e cercheremo di dare qualche soddisfazione alla società che, da quando abbiamo iniziato questa avventura, non ci ha fatto mancare nulla”.