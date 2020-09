Il sindaco di Atrani Luciano de Rosa Laderchi candidato alle elezioni regionali “Per una Campania moderna, ecologista e solidale”.

Corre il tempo e cresce sempre più l’attesa in vista delle elezioni regionali che si terranno i prossimi 20 e 21 settembre in Campania, tra oramai poco più di una settimana. Candidato per il Consiglio Regionale con la lista De Luca Presidente, anche il sindaco di Atrani, in Costiera Amalfitana, Luciano de Rosa Laderchi, per la quale le elezioni regionali rappresentano un’occasione per rimettere al centro dell’agenda politica quei temi che per troppo tempo sono passati in secondo piano: questione meridionale, tutela del lavoro, dell’ambiente e dei beni comuni, affiancati da un’imprescindibile attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione culturale.

Si tratta dell’unico sindaco in carica ad essere candidato. Ha, ovviamente, a cuore le sorti della Costiera Amalfitana intera e si è sempre schierato a favore dei più deboli. Per la Costa d’Amalfi si tratta di un’occasione importante: potrebbe avere la possibilità di avere in Regione direttamente una rappresentanza del territorio.

La scelta del nostro impegno, si legge sulla pagina Facebook, è quella di portare la Sinistra al governo della Regione, per uno sviluppo che cauteli il lavoro e l’ambiente, sulla strada dell’ecosocialismo.

La Campania, una delle regioni più belle d’Italia, piena di energie, è da troppi anni vittima di politiche miopi. Il declino del settore industriale dovuto alla complessa fase storica ed economica nonché eredità degli errori compiuti dal centrodestra indicano che nella nostra Regione è necessario fare scelte più coraggiose.

In una terra dove il lavoro nero e i tassi di disoccupazione sono elevatissimi, così come l’abbandono della scuola e il mancato proseguimento degli studi, c’è bisogno di chi ha voglia di lottare per un nuovo modello di sviluppo.

Non mancano gli spunti per il contrasto alle diseguaglianze: abbiamo la consapevolezza della ancor più grave divaricazione sociale provocata dalla crisi da coronavirus, che è esplosa poggiando anche sulle preesistenti fragilità. Sarà necessario rafforzare ed istituire ulteriori misure a sostegno delle politiche attive per il lavoro, in particolare per l’inserimento dei giovani e delle donne nel sistema produttivo, riducendo – al contempo – le differenze fra il centro e le periferie, fra aree costiere e aree interne, tra Nord e Sud del Paese.