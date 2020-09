Il Sant’Agnello 1996 ha voglia di normalità ed è pronto a scendere in campo. Riprende la scuola calcio il 16 settembre

Il Sant’Agnello 1996 ha voglia di normalità ed è pronto a scendere in campo. “Abbiamo tutti una gran voglia di ritornare alla normalità …vorremmo tutti svegliarci da quest’incubo e rivivere la vita prima del lockdown; siamo tutti ansiosi di ritornare a fare tutto quello che facevamo prima (nel modo in cui lo facevamo prima); abbiamo voglia di ritornare a lavorare (basta Smart working), abbiamo voglia di ritornare ad abbracciarci (basta salutarci con il pugno ad un metro di distanza indossando la mascherina),abbiamo voglia di ritornare a fare la spesa (basta con le code fuori ai supermercati con misurazione della temperatura e mascherina), abbiamo voglia di mandare i nostri figli a scuola (basta con la didattica a distanza), abbiamo voglia di ritornare a fare sport (basta con i tutor in video conferenza). Ogni settore preme per il ritorno alla NORMALITÀ. Io credo che sia ancora presto per ritornare alla NOSTRA NORMALITÀ, credo che ci voglia tempo e soprattutto credo che ci voglia tanto senso di RESPONSABILITÀ da parte di tutti (adulti compresi), è per questo senso di responsabilità che la società SANT’AGNELLO 1996 ha deciso di riprendere le attività di Scuola Calcio MERCOLEDÌ 16 settembre quando tutti i bambini avranno effettuato le visite mediche obbligatorie ed i test rapidi facoltativi, così, giusto per essere più tranquilli. A breve saranno pubblicate le date delle visite mediche e gli orari della lezione di mercoledì 16″.