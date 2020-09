IL PSG PROVA FARE DOPPIETTA CON L’ACQUISTO DI FABIAN E KOULIBALY

CALCIOMERCATO

Dalla Francia buone notizie per il presidente De Laurentiis se vuole ricapitalizzare e fare nuove plusvalenze importanti.

Occorre riflettere su questo interesse parigino per la doppia operazione di mercato vero Fabian Ruiz e il probabile ingaggio di Koulibaly già sondato dal City

Da Parigi hanno preso il telefono in mano, composto il numero di Aurelio De Laurentiis ed effettuato un sondaggio esplorativo. Qual è la situazione legata a Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz? Se lo chiede Leonardo, l’uomo della telefonata al Napoli con un tono amicale, che ha provato a comprendere a che punto sia lo stato dell’arte intorno a due dei calciatori più importanti tra gli azzurri.

RICHIESTA ALTISSIMA – A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui al PSG è disposto che per portarli entrambi in Francia ma servono almeno 140 milioni di euro, 70 cadauno.

Per il difensore senegalese è questa la richiesta avanzata anche al Manchester City (dopo una lunga trattativa condotta dall’agente Fali Ramadani), per il centrocampista spagnolo il prezzo è stato fatto adesso e comunque servirebbe una complicata negoziazione. Per ora siamo ai sondaggi, ma i parigini si fanno avanti per due gioielli di casa Napoli.