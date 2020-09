RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)

La zona ciclonica sul mediterraneo si allontana verso la Grecia ma è in arrivo un fronte freddo per domenica. Oggi e domani tempo soleggiato con poche nubi, domenica aumento della nuvolosità in giornata, potrebbe piovere in mattinata di lunedì ma non molto. Oggi temperatura max ancora intorno ai 30 gradi , in diminuzione da domani di un 2, 3 gradi. Venti deboli prevalentemente di Maestrale. Curiosità: il ciclone PAOLETTE ormai è solo tempesta moderata, visibile in basso a sinistra nella carta del tempo.

Si ringrazia il prof. Antonio Russo e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Nautico di Piano di Sorrento, Dott.ssa Teresa Farina.