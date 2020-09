Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca: “In arrivo un’ondata di contagi da Covid-19”. A breve iniziano le vaccinazioni anti-influenzali

Durante l’inaugurazione delle nuove sale museali nel Parco archeologico del Castello di Lettere, il Governatore della Campania ha fatto il punto sulla situazione dell’emergenza Coronavirus in regione: “Le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono preoccupanti, perché dicono che fra ottobre e novembre avremo un’ondata pesantissima di contagi. Noi stiamo già lavorando per prepararci all’onda d’urto che avremo tra due mesi. Lo abbiamo già fatto (unica regione in Italia) quando in agosto abbiamo reso obbligatorio il test sierologico per chi veniva dall’estero in Campania, individuando quasi 3.000 contagiati (quasi tutti asintomatici). In Campania, diversamente dall’Italia, abbiamo reso obbligatorio i test sierologici a tutto il personale scolastico, docente e non docente. Ed abbiamo rinviato l’apertura al 24 settembre ed entro quella data avremo fatto il test sierologico a tutti i 140.000 dipendenti scolastici.

Il nostro obiettivo oggi è quello di evitare che nei prossimi mesi si confonda l’influenza con l’epidemia, perché i sintomi sono gli stessi. La Campania è stata la prima regione d’Italia a procurarsi quattro mesi fa i primi vaccini anti-influenzali, ben 1.800.000. Ed arriveranno per fine settembre ed inizieremo la campagna di vaccinazione per le persone ultra60enni e cercheremo di fare insieme anche la vaccinazione per i bambini.

La situazione è più difficile di 2-3 mesi fa, perché allora abbiamo chiuso tutto, oggi l’economia è aperta, abbiamo aperto le frontiere, è aperta la mobilità fra le regioni ed a breve saranno aperte le scuole.

Invito tutti a stare tranquilli. Abbiamo garantito e garantiremo la sicurezza delle famiglie, ma dovete darci una mano rispettando le regole perché non sarà una situazione facile”.