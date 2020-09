Il Giro d’Italia femminile oggi fa tappa in Campania! Disagi al traffico in diversi comuni. L’edizione 2020 del Giro Rosa, il Giro d’Italia Femminile, è partita da Grosseto. Dopo la quinta tappa, che si è svolta a Terracina, arriva oggi in Campania per la sesta e la settima tappa. Le cicliste, da Torre del Greco: passeranno per Torre del Greco e Pompei per poi proseguire verso Angri, Scafati, San Marzano sul Sarno e Sarno dove inizierà una vera e propria gara in salita a Via Bracigliano. Una volta terminata la salita si scenderà verso Castel San Giorgio nelle curve che portano a Mercato San Severino per poi raggiungere la zona avellinese con Forino, Contrada, Mercogliano, Monteforte Irpino, Sirignano, Comiziano. Il traguardo sarà nel centro di Nola dove si conclude una tappa lunga poco più di 97 km.

La seconda tappa, invece, partirà da Nola giovedì 17 settembre, sarà lunga 112 km e proseguirà verso San Felice a Cancello, Santa Maria A Vico, Arienzo, Forchia, Arpaia, Paolisi, Rotondi, Montesarchio, Cervinara, Bonea, Moiano e Sant’Agata Dei Goti. Prima di arrivare a Maddaloni si proseguirà verso Caserta per poi ritornare a Maddaloni e tagliare il traguardo.

Sono diversi, dunque, i comuni interessati e, inevitabilmente, si stanno creando dei disagi per il traffico. Per questo motivo le diverse amministrazioni comunali hanno predisposto un adeguato servizio d’ordine. Sono, dunque, previste limitazioni alla circolazione e divieti di sosta e di fermata.