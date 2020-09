Il Giro d’Italia Femminile fa tappa in Campania, traffico in tilt

E’ partito da Grosseto qualche giorno fa il Giro Rosa edizione 2020, il Giro d’Italia Femminile. La sesta e settima tappa si svolge in Campania dove diversi Comuni ne sono interessati. Le cicliste sono partite quest’oggi da Torre del Greco per la tappa che le porterà a Nola (circa 97 km). Nonostante, però, si sia parlato di particolari dispositivi per regolare il traffico, stamane ci sono giunte diverse segnalazioni che testimoniano come questo evento abbia creato caos stradale: per chi proviene da Napoli, infatti, le uscite autostradali di Torre Annunziata e Pompei sono state chiuse e Castellammare è stata in tilt tutta la mattinata. Il sindaco di Torre del Greco aveva firmato un’ordinanza in cui stabiliva la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale dalle 11.45 alle 12.25 in via De Gasperi – tratto La Salle sino a via Litoranea – via Litoranea, viale Europa e via Nazionale – tratto da viale Europa a via Prota. Anche Torre Annunziata aveva optato per il “DIVIETO ASSOLUTO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA su entrambi i lati di corso Umberto I, via Maresca, traversa Maresca, via Vittorio Veneto e via Plinio dalle ore 8 alle 13”.