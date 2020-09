Il Doodle di Google odierno dedicato ad Arati Saha, la prima donna asiatica ad attraversare a nuoto la Manica

Il Doodle di Google di oggi, giovedì 24 settembre, è dedicato alla nuotatrice Arati Saha in occasione degli 80 anni dalla sua nascita. Arati Saha è stata la prima donna asiatica ad attraversare la Manica a nuoto il 29 settembre 1959, percorrendo 42 miglia da Capo Gris Nez in Francia fino a Sandgate in Inghilterra. Ed il Doodle di oggi rappresenta proprio il percorso che Arati Saha coprì a nuoto, in una splendida illustrazione dell’artista indiana originaria di Calcutta Lavanya Naidu. Nel 1960 ricevette il premio Padma Shri, la quarta onorificenza civile della Repubblica Indiana, e fu la prima donna ad essere insignita di tale riconoscimento conferitole dal governo indiano in occasione del Giorno della Repubblica per successi che era riuscita a conseguire. Arati Saha è morta nel 1994 quando aveva 54 anni.