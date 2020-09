I Grandi Eventi in sicurezza in Costiera Amalfitana: domani Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana per il Capodanno Bizantino ad Amalfi. Domani – Giovedì 3 Settembre – ore 21 e 30 – Piazza Flavio Goia – Renzo Arbore con “L’Orchestra Italiana” in concerto ad Amalfi per il Capodanno Bizantino.

Il grande violinista Uto Ughi, sempre domani, ma alle ore 19, sarà in concerto a Scala, Piazza Municipio, per il IX CENTENARIO DELLA MORTE DEL BEATO GERARDO SASSO

I grandi eventi sono in Costiera Amalfitana all’insegna di un’Estate infinita ed in sicurezza.

La Costiera non si ferma e proseguendo in una stagione oltre ogni rosea aspettativa, punta adesso sul turismo settembrino e lo fa ancora una volta con eventi di grande qualità tra musica, teatro, libri.

Ritorna Gustaminori con sorprese innovative.

A Minori dall’11 al 13 Settembre ritorna il tradizionale Gustaminori. L’evento famoso nel mondo è giunto alla sua XXIV edizione. Ci saranno delle sorprese innovative con musiche ed opere inedite in “Dramma De Antiqvis 5.0” ed anche in questo caso è obbligatoria la prenotazione inviando relativa richiesta a gustaminoricorporation@gmail. com.

A Positano, invece, l’11 Settembre, evento davvero di grande spessore intellettuale presso la terrazza Le Agavi. Alle ore 21 “Positano, mare, sole e cultura” con “Libertà e Dogmatismi”. Interverrà tra gli altri il Direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano. Anche in questo caso prenotazione obbligatoria con richiesta a info@maresolecultura.it

Ma ecco i tanti e grandi eventi lungo tutta la Costa, in ordine cronologico.

Domani Giovedì 3 Settembre, a Maiori, in piazza D’Amato, alle ore 18 e 30, “Suggestioni Medievali” con un meraviglioso tour attraverso le bellezze del centro cittadino.

Alle ore 19 e 30, lo spettacolo di “Performing Art” con Gloria Falcone al flauto, Alberto Ruocco alla chitarra, gli Artisti dell’Associazione Atellana.

A Scala il IX CENTENARIO DELLA MORTE DEL BEATO GERARDO SASSO. Alle ore 10 e 15, al Duomo di San Lorenzo, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Delegato Speciale della Santa Sede presso il Sovrano Ordine di Malta, Cardinale Angelo Becciu.

Alle ore 17, in Piazza Municipio, l’annullo filatelico con ben 2 francobolli celebrativi di Poste Italiane.

Alle ore 19, in Piazza Municipio, Uto Ughi in Concerto .

Ed ancora Venerdì 4 Settembre ad Amalfi, presso il Parco la Pineta, alle ore 21, “L’Estate dei piccoli” con una Fiaba a Colori, prenotazione obbligatoria.

A Cetara, presso Piazzetta Grotta, alle ore 21, “Teatri in blu” con Freschibuffi e altre trasmigrazioni dell’Anima, di e con Claudio Morici e Ivan Talarico.

A Conca dei Marini, presso La Conca Azzurra, alle ore 18 e 30, “Ristoceutica” presentazione del libro di Vincenzo Lionetti con interventi di Salvatore Criscuolo e Nunzia Armenante. Modera: Pasquale Petrillo.

Ed ancora a Maiori il Music Festival CINEMAIORI con omaggio a Roberto Rossellini, Piazza D’Amato, ore 9 e 30 con anche escursione per il centro cittadino. In serata, alle ore 19 e 30, presso i Giardini di Palazzo Mezzacapo, l’esibizione dei “Fourtones Sax Quartet”.

A Minori, in Piazza Maggiore Garofalo, ore 21 e 30, “Note Minori” con Tania Di Giorgio, soprano; Aksinja Gioia Xhoja, pianista; Simona Bruno, violinista e violista e Marilyn S. Joy

A Ravello, Festival di Ravello, ore 20 e 30, presso il Duomo, “STABAT MATER” di Nicola Bonifacio con Direttore Stefano Demicheli, soprano Silvia Frigato, controtenore Carlo Vistoli e soprano Rosa Feola.