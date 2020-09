“I Bastardi di Pizzofalcone” torna in tv: pronte alcune scene a Pozzano

La serie televisiva italiana, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, prepara il ritorno in campo con alcune riprese a Castellammare e Pozzano. E’ proprio qui che sabato 26 settembre dalle ore 6.00 alle ore 16.00 sarà istituito in divieto di circolazione, in particolare in via salita Pozzano e largo Pozzano.

Non vi saranno, purtroppo, Gassman (Ispettore Lojacono) e la Crescentini (Laura Piras). Ma ciò non toglie che gli splendidi panorami stabiesi e del napoletano incantino i fan di una delle serie televisive più seguite d’Italia

Nella serie tv, l’ispettore Giuseppe Lojacono, romano d’origine e siciliano di adozione, viene trasferito a Napoli per entrare nella squadra del commissario Palma. Qui si imbatte in gruppo composto poliziotti ritenuti “scomodi”, ognuno macchiato da qualche colpa.