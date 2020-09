“GustaMinori” non si ferma, dopo il rinvio pronti altri appuntamenti il 12 e 13 settembre!

Buonocore: “Ecco come la tecnologia è al servizio della cultura”.

Casciello: “Scene dal vivo ma in contemporanea anche la realtà aumentata: ecco come spettatori e stampa, questa sera e domani sera, ritorneranno a 2000 anni fa ed entreranno nella Villa Romana di Minori come era allora. Poi la grande eruzione del Vesuvio, perfettamente ricostruita”.

Poropora: “Non ci fermiamo. In anteprima per pubblico e stampa l’eruzione di 2000 anni fa. Come era la Villa Romana sulla Costa D’Amalfi? Vi entreremo questa sera e domani sera. Non si fermeranno neanche le Vie del Palato e dell’Arte. Successo anche per il Villaggio del Gusto sul Lungomare”.

Questa sera ore 20, alle ore 20 e 50 ed ancora alle ore 21 e 40, ore 22 e 30 e ore 23 e 20 per la prima volta come era la Villa Romana ben 2000 anni fa. Vi entreremo con attori e realtà aumentata. Repliche Domani, Domenica 13 Settembre, con gli stessi orari.

“Ecco come la tecnologia innovativa è al servizio della cultura. Il fascino di entrare, grazie alla contemporaneità tra il videomapping e lo svolgimento delle scene dal vivo, nell’atmosfera dell’antica Roma e varcare l’ingresso della prestigiosa Villa Romana sorta a Minori nel I Secolo d.C. incontrando i personaggi che l’hanno abitata, vissuta, ammirando affreschi, mosaici, statue ma vedendo anche tutti gli eventi che si sono succeduti come l’eruzione che l’avrebbe sepolta e ricostruita con tecnologie sofisticate ed una contemporaneità di azioni sulla scena teatrale centrale interna alla Villa stessa, proiettori e videomapping su tutte le pareti di questo meraviglioso sito”. Lo ha affermato Gerardo Buonocore, Direttore Artistico ed autore. “Drama De Antiqvis” è lo spettacolo davvero unico nel suo genere che riesce a far convivere teatro dal vivo e nuova tecnologia del videromapping in 3D, in scena questa sera con regia di Lucia Amato in anteprima nazionale proprio alla Villa Romana di Minori risalente al I Secolo d.C. con effetti speciali che renderanno reale anche la stessa eruzione del Vesuvio. Un’anteprima che sarà nell’ambito della XXIV edizione di GustaMinori che dunque non si ferma resistendo anche alle imprevedibili condizioni meteorologiche.

“Una vera sfida contro il tempo. Abbiamo realizzato uno show di un livello altissimo in meno di un mese. Riusciremo a creare gli effetti speciali sia questa sera che domani, grazie all’uso di ben 4 videoproiettori da 20.000 ansi lumen cadauno ad alta risoluzione. Attraverso videomapping con lo svolgimento anche di scene dal vivo, in tempo reale daremo la grande opportunità di ritornare a 2000 anni fa – ha affermato Giuseppe Casciello responsabile della parte tecnologica di Drama de Antiqvis – ed entrare nella Villa Romana così come si presentava all’ora. Un progetto straordinario che vede in campo attori e tecnici ma anche addetti al dietro le quinte e truccatori. Un livello di tecnologia molto sofisticato con un progetto video realizzato in 8000 X 1200 PIXEL e dunque davvero di alto profilo in grado di dare vita alla realtà aumentata”.

GustaMinori tra teatro, tecnologia, Vie del Palato e dell’Arte, non si ferma. Ecco il nuovo calendario dopo gli eventi meteorologici di ieri.

“Gli spettacoli di ieri sera sono stati semplicemente sostati – ha dichiarato Antonio Porpora, Direttore di Produzione di GustaMinori – e dunque stesso nella tarda serata di ieri abbiamo comunicato immediatamente il nuovo calendario. Infatti coloro i quali avevano i biglietti per l’evento di ieri, potranno nuovamente prenotare e confermare chiamando al numero di telefono 089 8541 609 e scegliere tra gli spettacoli delle ore 20 e 50 e delle ore 23 e 20 sia di questa sera che di domani sera. Dunque le repliche serali saranno ben 5 oggi ed esattamente alle ore 20, 20 e 50, 21 e 40, alle 22 e 30 e 23 e 20, sia oggi che domani, Domenica 13 Settembre. Inaugurato invece il Villaggio del Gusto sul lungomare, prima tappa nazionale di Gusto Italia Tour con organizzazione dell’Associazione Italiana Eventi. Confermate sia le Vie dell’Arte con laboratori artigianali oggi e domani lungo le stradine di Minori che Le Vie del Palato con visite al Sentiero dei Limoni. I ristoranti avranno un menù tipico minorese”.