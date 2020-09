Dai nostri inviati. Mentre la prima serata non è riuscita a partire per il cattivo tempo, la seconda è stata avviata e poi interrotta dopo circa mezzora , lasciando ancor più l’amaro in bocca agli astanti, quelli prenotati e seduti all’interno della Villa Romana. Lo spettacolo , bellissimo, per costumi , per i dialoghi e la sceneggiatura, e soprattutto per lightmapping ,seguito anche da varie televisioni straniere dopo circa una mezzora dall’inizio si è dovuto interrompere. Il sig Sindaco Reale, nella cortese intervista concessa agli inviati di Positanonews, ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa manifestazione che cresce di anno in anno, arricchendosi oggi di uno spettacolo unico.

Altrettanto dicasi per i tanti stand enogastronomici affidati a esperti della ristorazione minorese, che affollati dal pubblico , hanno dovito ripiegare in parte , tranne qualcheduno che nella viabilita antica, di stradine coperte , ha fruito di una protezione dalla pioggia. che comunque , tipica di questo mese , non è durata più di un’oretta.