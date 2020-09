Guasto improvviso a Sant’Agnello. Mancanze d’acqua in corso: ripristino a partire dalle 22

GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di SANT’AGNELLO:

VIA RUBINACCI, VIA FRANCESCO SAVERIO CIAMPA, VIA SAN VITO, VIA IOMMELLA PICCOLA, VIA SAN SERGIO, VIA MAIANO VECCHIO, VIA ANIELLO BALSAMO, CORSO ITALIA, RIONE NUOVO CAPPUCCINI, VIA MAIANO, VIA PASSATURO, VIA MORTORA, VIA COCUMELLA, VIA SAN MARTINO, VIA DEI GERANI, PIAZZETTA MARINELLA, VIA MORTORA SAN LIBORIO, VIA FRANCESCO SAVERIO DEL GIUDICE, VIA SAN GIUSEPPE, PIAZZA MUNICIPIO, VIALE DEI PINI, VIA OCCULTO, VIA LAURO MARIANO, PIAZZALE DELLA LIBERTA’, VIA RAFFAELE FIORENTINO, RIONE ANGRI, VICOLO CAPPUCCINI, RIONE CAPPUCCINI, VIA MONSIGNORE BONAVENTURA GARGIULO, VIA PAOLA ZANCANI MONTUORO, VIA CIMITERO, PIAZZA ANGRI, VIALE DON LUIGI MINZONI, VIA ANGRI, VIA MARIO CASTELLANO, VIALE DEGLI ARANCI, VIA MAIANIELLO, VIA IOMMELLA GRANDE, VIA ARMANDO DIAZ, CORSO MARION CRAWFORD, VIA POZZILLO, PIAZZA SANT’AGNELLO, VIA CAPPUCCINI, VIALE DELL’EDERA, PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, PIAZZALE DON LUIGI MINZONI.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 22:00 di domenica 13 settembre 2020.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.