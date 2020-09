Grumo Nevano (Napoli), rapinato un liceo: danno di 100 mila euro

Grumo Nevano (Napoli). Dei malfattori hanno rubato il materiale informatico e audiovisivo necessario per l’attività didattica dal liceo scientifico, artistico audiovisivo e multimediale Giordano Bruno di via Capecelatro (all’interno della sede distaccata). Un danno pari ad almeno 100 mila euro, riporta Il Mattino. Sotto accusa un muro crollato da oltre 4 anni e sulla cui riparazione si palleggiano le responsabilità Comune e Città Metropolitana.

Di seguito, i fatti riportati dal quotidiano Il Mattino. Il colpo la scorsa notte. Poco dopo mezzanotte è suonato l’allarme sul telefonino della vicepreside, Annamaria Di Lorenzo, a cui Maria Luisa Buono, dirigente scolastico del liceo, sede distaccata di quello di Arzano, ha affidato il coordinamento dell’istituto. Nonostante l’ora tarda la professoressa Di Lorenzo – come ha poi spiegato ai carabinieri della caserma di Grumo, guidati dal comandante Giuseppe Garozzo – si è recata sul posto. Insieme al vigilante della sicurezza privata ha effettuato il sopralluogo senza notare nulla d’insolito. Il vigilante ha quindi riattivato l’impianto d’allarme. Ma i malviventi sono tornati dopo qualche ora, secondo quanto testimoniano le immagini del sistema di videosorveglianza, collegato a ben 8 telecamere.

Hanno praticato un foro nel muro del laboratorio d’informatica e hanno poi tagliato con un flex la porta blindata e successivamente l’armadio-cassaforte dove erano conservati 62 computer portatili, 25 tavolette grafiche, alcune macchine fotografiche digitali, oltre a vari Ipad e un Mac-pro. Valore 100mila euro, per una attrezzatura indispensabile per la didattica audiovisiva e multimediale, acquistata con i fondi europei. I ladri hanno fatto piazza pulita: non hanno lasciato neppure un mouse. La direzione della scuola adesso fornirà agli investigatori le matricole del materiale rubato, quanto meno per renderne difficile la vendita. Restano invece da quantificare i danni alle porte blindate (ne sono state danneggiate tre) e alla muratura. I ladri hanno preso di mira anche il distributore di merendine e bibite, che era vuoto, e lo hanno divelto, forse nella speranza di trovare del denaro.

Ad accorgersi del furto uno dei dipendenti dell’istituto, che ha immediatamente allertato la vicepreside. Sul posto sono giunti, quindi, i carabinieri della caserma locale. A coordinare le indagini il capitano Andrea Coratza, della compagnia di Giugliano.

Fonte: Il Mattino