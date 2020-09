Grazie Minori, ancora una volta: le parole del sindaco dopo le elezioni regionali.

Grazie, concittadini, grazie per aver fatto di nuovo le scelte più giuste, per aver posto l’interesse di Minori al di sopra di qualsiasi valutazione personalistica, per aver dato nuovamente fiducia a chi rimane al vostro fianco in ogni circostanza.

La nostra città ha confermato il suo apprezzamento per il Presidente Vincenzo De Luca al di là della media regionale, con una percentuale del 76% dei consensi, segno inequivocabile dell’ottimo lavoro svolto, unitamente ai consiglieri che si sono mostrati più sensibili e vicini alla nostra realtà locale.

Ancora una volta ha avuto la meglio la serietà, il lavoro, l’impegno: in una parola, ha avuto la meglio la concretezza della buona amministrazione rispetto all’abusata demagogia di chi continua a seminare discordia e falsità.

Le istituzioni democratiche e la politica si accreditano come capisaldi imprescindibili del vivere civile, e soprattutto di questo sono oltremodo orgoglioso e riconoscente, ribadendo l’impegno di tutta l’Amministrazione per una Minori sempre più viva e coesa.