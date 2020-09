Grande successo per Riccardo Muti al Festival di Ravello. De Luca: “Rilanciamo la cultura, l’immagine e il turismo della regione”.

Un servizio del Tgr Rai Campania sulla prima volta del Maestro Riccardo Muti al Festival di Ravello, sul palco insieme all’Orchestra Luigi Cherubini con la bellissima voce di Rosa Feola. – ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.



Settanta minuti di musica dedicati alla grande tradizione della scuola operistica napoletana di Bellini, Cimarosa e Mercadante.

Grazie al Maestro Muti per la straordinaria esibizione e per aver sottolineato ai microfoni Rai la significativa ripresa del settore cultura in Campania.



Rilanciamo la cultura, rilanciamo l’immagine e il turismo della nostra regione.