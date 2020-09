Grande gioia a Positano. Auguri a Michela Fusco e Tony Sagristano per la nascita di Leonardo Pio. Grande gioia a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, per la nascita di Leonardo Pio che va a rendere ancora più bella e felice la vita di mamma Michela Fusco e papà Tony Sagristano. La redazione di Positanonews si unisce al coro di congratulazioni per questo lieto evento ed augura a Michela e Tony di essere sempre felici come in questo prezioso momento e una vita piena di felicità al piccolo Leonardo Pio.

Benvenuto!