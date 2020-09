Gran Bretagna, torna il divieto di assembramento: non più di 6 persone

Gran Bretagna. A causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia il Governo inglese ha stabilito che da lunedì, con alcune esenzioni, non saranno poossibili gli incontri con più di sei persone. I trasgressori potrebbero pagare una sanzione che va da 100 a un massimo di 3.200 sterline. Lo riferisce la Bbc la quale precisa che il premier Boris Johnson terrà una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli.

La modifica alla legge pone il divieto al maxi assembramento al chiuso e all’aperto, ma non si applicherà alle scuole, ai posti di lavoro e ai matrimoni, funerali e eventi sportivi organizzati che adottano le misure anti-Covid. Le nuove regole segnano un cambiamento nell’attuale orientamento dell’Inghilterra. Al momento, due famiglie di qualsiasi dimensione possono incontrarsi all’interno o all’esterno, o fino a sei persone di famiglie diverse all’aperto. Fino ad ora la polizia non ha avuto il potere di fermare i raduni a meno che non superassero le 30 persone.

Fonte: Bbc e Ansa