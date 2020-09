GRAGNANO. UN PASTIFICO UNA FAMIGLIA. IL MUSEO CUOMO

Articolo aggiornato dagli inviati di Positanonews presenti all’evento, con foto , video, interviste e impressioni.

Un sogno che si è realizzato!, queste le prime parole di Mariano Cuomo,ai microfoni di Positanonews, il titolare dell’azienda, che con visione menageriale ha costruito pezzo per pezzo una organica struttura che guardando al passato , è entrato nel futuro. Elementi di archeologia industriale, musealizzazione, industria produttrice, posto assaggi gourmet, sono stati coniugati egregiamente, come ingredienti di una ricetta vincente. Ovviamente dietro c’è il supporto dei figli e della città. Amelia Cuomo, nell’intervista, con il suo percorso alla Luiss, si propone come appassionata ricercatrice nel marketing dell’azienda. Ma la spettacolarità e nell’uso di antichi documenti e oggetti, nonchè nel volume presentato e donato al pubblico. Lo chef Matteo, ci ha deliziato con assaggi di pasta gourmet.

Sabato 26 settembre, l’unica tra le più antiche famiglie di pastai gragnanesi ancora in attività celebra il bicentenario della sua origine con l’inaugurazione del Museo della Pasta Cuomo.

Dal fondatore Antonio all’evoluzione tecnologica portata avanti oggi da Alfonso, Amelia e Anna, i valori e la qualità artigianale della Pasta Cuomo ancora oggi sono sinonimo della grande tradizione pastaia nel mondo.

Questa straordinaria storia, recuperata grazie ad una rigorosa ricostruzione su documenti originali, realizzata dal prof. Silvio de Majo, docente emerito di Storia Economica e Archeologia industriale all’Università di Napoli Federico II, e dalla ricercatrice Francesca Caiazzo, rivive oggi, con il progetto dell’architetto Francesco Scardaccione, negli stessi luoghi di un tempo, ovvero nella storica via Roma di Gragnano, dove, sin dall’origine, si essiccava la pasta.

ore 11,30, Museo della Pasta Cuomo, via Roma – Gragnano

Conferenza stampa inaugurazione con visita guidata al Museo e Fabbrica, presentazione delle attività didattiche, degustazione. Intervengono Alfonso, Amelia e Mariano Cuomo, presidente di Pasta Cuomo; l’architetto Francesco Scardaccione, che ha curato il restauro del pastificio e l’allestimento del Museo; Paolo Cimmino, sindaco di Gragnano; Eugenio Gervasio, CEO&Founder MAVV Wine Art Museum e coordinatore della Rete dei Piccoli Musei; Vittorio Fresa, responsabile Sviluppo Pmi Invitalia.

ore 17,30

Presentazione del libro “Una Famiglia, un Pastificio: 200 anni di maccheroni Cuomo a Gragnano” di Silvio de Majo e Francesca Caiazzo.

Intervengono gli autori. Modera Francesco Bellofatto