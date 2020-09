Gragnano. Arrestato per aver molestato nipotina di 10 anni

Gragnano, Monti Lattari ( Napoli , Campania ) Arrestato ad aprile perché accusato di aver molestato la nipotina di 10 anni, dopo cinque mesi in cella il presunto pedofilo va ai domiciliari. A.S., 30enne di Gragnano, era stato accusato da un disegno fatto dalla nipotina – figlia della sorella – che raccontava di insolite attenzioni da parte dello zio. Assistito dall’avvocato Renato D’Antuono, il 30enne ha ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari, anche all’esito dell’incidente probatorio che si è celebrato dinanzi al gip Valeria Campanile, su richiesta del sostituto procuratore di Torre Annunziata, Annamaria Ricci. In quella udienza protetta, la bambina non ha fornito molti dettagli sulle presunte violenze subite, quasi cancellando del tutto quegli orrori raccontati dall’inquietante disegno consegnato alla maestra a fine febbraio scorso e in parte venuti fuori anche dalle intercettazioni ambientali in casa. A scuola arrivarono gli assistenti sociali che prelevarono la piccola e il fratellino, portandoli in una casa famiglia, lontani dall’abitazione in cui vivevano con mamma, nonna e zio Fonte Il Mattino