Good news da Agerola: riaperto il Sentiero degli Dei

Costiera amalfitana, la good news arriva dalle zone alte, ovvero Agerola. Il Sentiero degli Dei, infatti, è pronto a riaprire al pubblico nel weekend. Arrivata l’ordinanza dal comune che sancisce la riapertura di uno dei sentieri più belli al mondo, che tornerà in auge dopo l’enorme impegno profuso da parte di volontari, amministrazione comunale e il sindaco Luca Mascolo.

OK SENTIERO DEGLI DEI (variante alta) Ogni promessa è debito, perché sebbene il promettere è un atto che dipende da noi, il mantenere diventa un dovere verso gli altri. E in questo caso un dovere verso la bellezza dei nostri luoghi, di cui mani criminali non possono assolutamente comprometterne la fruibilità. Dopo ripetuti sopralluoghi, al fine di mettere in campo immediati interventi di messa in sicurezza del tracciato del Sentiero degli Dei colpito e sfregiato dal violento incendio dei giorni scorsi, e grazie alla straordinaria operatività della Comunitá Montana Monti Lattari che in brevissimo tempo ha garantito la percorribilità integrale del nostro percorso di trekking, finalmente comunichiamo la riapertura del Sentiero degli Dei.

Con Ordinanza Sindacale n. 84 del 03/09/2020 del Comune di Agerola(NA) è consentito il transito lungo l’itinerario Sentiero degli Dei (percorso CAI 327a) solo alle seguenti condizioni:

Direzione Positano: variante “alta” da località Colle Serra a località Li Cannati seguendo le mattonelle 11 -10a – 9a – 8a – 7.

E’ vietato il transito sulla variante “bassa” in direzione di Positano e Praiano (bivio Convento di S. Domenico) lungo le mattonelle 11 – 10b – 9b – 8b -7, sentiero CAI 327.

Si ricorda di prestare massima attenzione lungo il sentiero e di percorrerlo con attrezzature ed abbigliamento adeguato.

Mani criminali hanno tentato di sfregiare la bellezza dei nostri luoghi. Mani segnate dal sacrificio e bagnate dal sudore per gli sforzi profusi non possono restare ferme. Non possiamo restare inermi di fronte ai criminali – aveva scritto sui social il sindaco Mascolo. Ora, a pochi giorni dalla triste chiusura del sentiero che giganteggia su Praiano, Positano e Agerola, si respira aria di fiducia.

Un tratto del Sentiero che interessa le tre perle della costa d’Amalfi, però, risulta ancora interdetto, ma vi saranno sicuramente percorsi alternativi da poter seguire. E’ bene affidarsi a guide esperte per poter affrontare il sentiero, considerato da molti una semplice passeggiata, in tutta sicurezza.La chiusura del Sentiero, ricordiamo, è avvenuta in seguito all’incendio che da sabato pomeriggio ha flagellato la vegetazione del costone compreso tra Praiano e Positano.