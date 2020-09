Giorni di relax tra Ravello e Positano anche per il rapper Guè Pequeno. La Costiera Amalfitana, insieme alla Penisola Sorrentina ed all’isola di Capri, nonostante il periodo di crisi scaturito dal Coronavirus, continua ad attirare migliaia di turisti e vacanzieri. Infatti, la Costa d’Amalfi continua ad essere la prima scelta di vip e di persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax, anche in questo mese di settembre.

L’ultimo nome, che ai aggiunge alla lista di persone famose che hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze tra Positano e Ravello, è quello di Guè Pequeno, nome d’arte di Cosimo Fini. Un riposo più che meritato a seguito dell’album “Mr. Fini”, ai vertici della classifica Fimi dei dischi più venduti sin dalla sua prima settimana. “Quando l’ho concepito avevo in mente certi classici di metà anni Zero come Tha Carter I e II di Lil’ Wayne. La tendenza contemporanea, il disco da dieci tracce da tre minuti l’una, non m’interessava, perché volevo fare un disco che da un lato sottolineasse il mio status , e dall’altro racchiudesse tutte le influenze che compongono la mia identità artistica. In altre parole, non mi interessava seguire l’hype e mettermi in competizione diretta con l’ultimo degli esordienti, ma fare qualcosa che suonasse senza tempo. Difatti dentro si possono sentire influenze che vanno dal pop anni Ottanta al reggae, alla dub, al rap puro e così via. Però non è un compendio per nostalgici, a me la roba attuale piace tantissimo, semplicemente non l’ho replicata 1:1 ma l’ho reinterpretata”.

Il rapper, da poco uscito con un nuovo progetto, non è nuovo della perla della Costiera Amalfitana.