Gioia a Massa Lubrense per il matrimonio di Antonio Belfiore. Immensa gioia oggi, sabato 12 settembre 2020, a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, per il matrimonio del medico Antonino Belfiore, che ha coronato il suo sogno d’amore.

Il giorno del matrimonio è sempre un giorno speciale: è uno di quelli che non si dimenticano mai e che restano incisi nella memoria di sposi e non solo, e che nemmeno il Coronavirus riesce a disturbare. Dopo la cerimonia celebrato dal sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, sposi ed invitati si sono spostati a Villa Castanito per una grande festa all’insegna della felicità.

Anche la redazione di Positanonews si unisce virtualmente ai festeggiamenti, augurando una vita di felicità agli sposi!