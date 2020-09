La costa di Sorrento terra delle Sirene e dell’amore . Gioia a Massa Lubrense per il matrimonio di Antonio Belfiore. Immensa gioia oggi, sabato 12 settembre 2020, a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, per il matrimonio del medico della Folgore Antonino Belfiore e di Maria Pia Pollio , che han coronato il loro sogno d’amore.

Il giorno del matrimonio è sempre un giorno speciale: è uno di quelli che non si dimenticano mai e che restano incisi nella memoria di sposi e non solo, e che nemmeno il Coronavirus riesce a disturbare. Dopo la cerimonia celebrato dal sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, sposi ed invitati si sono spostati nella splendida Villa Castanito per una grande festa all’insegna della felicità.

Anche la redazione di Positanonews si unisce virtualmente ai festeggiamenti, augurando una vita di felicità agli sposi!

Video di Lello Acone