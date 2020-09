Gesto sacrilego a Spoleto, rubata una reliquia con le gocce di sangue di Papa Giovanni Paolo II

Grave quanto accaduto a Spoleto dove – come riportato da diverse testate giornalistiche nazionali – dalla cappella del Crocifisso del Duomo, è stata rubata una reliquia di Giovanni Paolo II. Si tratta di un’ampolla contenente delle gocce di sangue del Pontefice. L’ampolla è incastonata in un reliquiario dorato ed era stata donata alla Chiesa di Spoleto-Norcia il 28 settembre 2016 dal cardinale Stanislaw Dziwisz, all’epoca arcivescovo di Cracovia. A fare la triste scoperta è stata la sacrestana che ieri sera si è resa conto che era sparita la preziosa reliquia. L’ampolla doveva a breve essere trasferita nella nuova chiesa di San Nicolò in Spoleto intitolata proprio al Papa polacco, la cui consacrazione è prevista il 22 ottobre prossimo.

I Carabinieri di Spoleto stanno svolgendo le indagini e visionando le immagini dell’impianto di videosorveglianza.