(LaPresse) Fiori, striscioni e tanta commozione all’esterno della chiesa di San Paolo Apostolo del Parco Verde di Caivano per i funerali di Maria Paola Gaglione, la giovane 22enne morta dopo essere stata speronata mentre era in motorino dal fratello che non accettava la sua relazione con il compagno trans Ciro. “Correvamo soltanto verso la nostra libertà o almeno credevamo di farlo… verso la nostra piccola ma grande felicità. Ovunque tu sarai il mio cuore sarà lì con te”, si legge sul cartellone dedicato da Ciro alla ragazza.

