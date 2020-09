Napoli – “Fuje” è il primo album realizzato con il “Cultural Team Boo” della cantautrice napoletana di origini nigeriane Simona Boo. Dopo la laurea al conservatorio e gli studi in Scienze della comunicazione, con un Maestro come Enzo Avitabile, Simona Boo ha maturato esperienze con i 99 Posse, Terroni Uniti e Orchestra di Piazza Vittorio. “Fuje” è un album di canzoni in parte autobiografiche a partire dall’omonimo brano che apre l’album che racconta la condizione degli afro-discendenti come Simona Boo costretti spesso a confrontarsi con ignoranza e razzismo, “Estate ’89” scritto con Antonio Brugnano invece è canzone dedicata a Jerry Masslo il bracciante ucciso trent’anni fa a Villa Literno. Ai genitori adottivi è dedicato invece il brano “Zaè” mentre “Sufia” è un’intensa e struggente canzone dedicata alla sua madre biologica, Simona Boo, infatti, di mamma pugliese e padre nigeriano fu adottata in tenera età. Come sottolinea Natascia Festa sul Corriere del Mezzogiorno con “Fuje” di Simona Boo “la musica si fa autobiografia e ed è la vita stessa che canta“.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto sono tratte dal web)