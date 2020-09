Fuga a Sorrento per Filippa Lagerbäck, conduttrice di “Che tempo che fa”

Penisola Sorrentina. Oggi è cominciato ufficialmente l’autunno ma l’estate in Costiera non si ferma. L’ultima vip in ordine cronologico che si è conessa una “fuga” è la conduttrice televisiva Filippa Lagerbäck. Le foto postate sul suo profilo Facebook la mostrano a Sorrento a godersi del tempo al mare e tra i vicoli della città. Filippa, sposata con Daniele Bossari, ha alloggiato presso l’Hotel Bellevue Syrene.

Scopriamo qualcosa in più su di lei. Dopo aver iniziato la carriera come fotomodella, intraprende la strada dello spettacolo, lanciata nel 1993 dallo spot pubblicitario della birra Peroni. Nel 1996 esordisce al cinema nel film Silenzio… si nasce di Giovanni Veronesi, e nella stagione 1998-1999 in televisione accanto a Fiorello nel preserale a premi di Canale 5 Superboll. Sono seguite stagioni in Mediaset e Rai. Nel 2000 ha condotto con Marco Balestri, Alessia Merz e Samantha De Grenet, due edizioni del programma comico Candid Angels (trasmissione di candid camera) e Strano ma vero, con Gene Gnocchi e Cristina Parodi, entrambi su Italia 1.

Nell’estate 2001 ha condotto il programma musicale Controvento su Italia 1, e dal 2002 ha presentato il Circo Massimo su Rai 3, comprese le prime due puntate nel 2010. Televisivamente parlando, ha anche lavorato in Svezia, dove ha condotto per il canale TV4 nel 2004 la quinta e ultima stagione del reality show Farmen, l’equivalente dell’italiano La fattoria, e nel 2010 il reality Drömmen om Italien (Il sogno Italiano). A partire dalla primavera del 2005 assiste Fabio Fazio nel talk show Che tempo che fa, introducendo gli ospiti che vengono intervistati durante la puntata.

Dal 28 aprile 2012 conduce con Pino Strabioli su La7d il programma That’s Italia, una rubrica alla scoperta di un’Italia insolita. Il 13 febbraio 2013 è tra i cosiddetti “proclamatori” del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, per proclamare gli Almamegretta. Dal 2014 è il volto femminile del canale Bike Channel (Sky) con il programma da lei condotto In bici con Filippa. Nel 2017 è stata una delle 5 conduttrici di The Real su TV8.

Dal 2001 è legata sentimentalmente al presentatore radio-televisivo Daniele Bossari, da cui ha avuto una figlia, Stella, nata nel 2003 a Città di Castello. Nel novembre 2017, durante la semifinale del Grande Fratello Vip, Bossari ha fatto alla Lagerbäck la proposta di matrimonio, che lei ha accettato[8]. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile il 1 giugno 2018 alle Ville Ponti, a Varese.