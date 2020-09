Fondazione Ravello. Il saluto a Franco Maria Ricci

Ravello ( Salerno ) Dalla Costiera amalfitana la Città della Musica lo saluta così sulla pagina facebook della Fondazione Ravello

Si è spento a 82 anni Franco Maria Ricci, nella sua casa a Fontanellato (PR).

«In un certo senso sono riuscito a riconoscere la bellezza dove gli altri non la vedevano o, meglio, non la vedevano ancora, per una specie di cecità. Ma la bellezza è dappertutto e da nessuna parte. Si tratta di succhiarla, di farla venire su.»

(Franco Maria Ricci)

Grazie per l’amore e l’amicizia per Ravello.

Nella foto Ravello libro di Franco Maria Ricci , opera pregevolissima sulla cittadina della costa d’ Amalfi