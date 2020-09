Festa dei nonni. In Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana torna l’Orchidea UNICEF contro la malnutrizione infantile.

L’Orchidea UNICEF è tornata nelle piazze tra oggi, sabato 26 settembre, e domani, domenica 27 settembre, per festeggiare tutti insieme i nonni e le nonne d’Italia.

“La donazione – evidenziano i promotori dell’iniziativa – servirà a sostenere i programmi contro la malnutrizione infantile nel mondo: ogni donazione effettuata per un’orchidea garantirà 60 bustine di alimento terapeutico, utili a salvare la vita di un bambino. Il ringraziamento Unicef per la singola donazione è la sua orchidea. Con la festa dei nonni di quest’anno, si intende dimostrare tutta la vicinanza a coloro che, più di tutti, hanno attraversato dei mesi difficili a causa dell’emergenza sanitaria regalando loro un’orchidea”.

Sono diverse le piazze della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina ad aver aderito all’iniziativa.

In Costa d’Amalfi si sono fatti promotori dell’iniziativa i Comuni di Positano, con stand in Piazza dei Mulini, Amalfi, V.le della Regione, Conca dei Marini in Piazza Olmo, Maiori sul Lungomare Amendola e Tramonti, in Piazza Treviso.

In Penisola Sorrentina ha aderito Piano di Sorrento, con stand in Piazza Cota.

Hanno aderito anche Capri, in Piazza Diaz e Castellammare di Stabia, dove potranno essere trovati in Villa Comunale Passeggiata d’Angelo.