Federico Chiesa: Juve, Milan o ancora Fiorentina? Il telefono è quasi sempre acceso. Federico Chiesa sta vivendo un’altra estate senza certezze, sospeso tra la Fiorentina e un futuro più ambizioso lontano dalla squadra che lo ha cresciuto e portato in serie A. Già l’anno scorso, Federico avrebbe cambiato aria volentieri, voleva la Juventus e si sentiva pronto al grande salto. Rocco Commisso, appena sbarcato nel calcio italiano, ha bloccato tutto. Adesso lo scenario è cambiato. Le esperienze aiutano. L’italo americano, proprietario della Fiorentina, non fa più muro: se Chiesa vuole andare può farlo. E anche le condizioni stanno via via cambiando: prima del lockdown poteva scegliere tutto ma non la Juventus, poi anche la Juve ma solo per 70 milioni. Adesso, che di soldi in giro ce ne sono pochi, magari i viola potrebbero essere interessati a qualche contropartita. La questione è aperta e complicata.

Juve poco convinta La Juve, che non è ancora riuscita a vendere né Douglas Costa né Bernardeschi, sembra in posizione di attesa. La Fiorentina vorrebbe, intanto, prolungare il contratto del suo gioiello che scade nel 2022, ma trova l’ostracismo dei Chiesa, padre (Enrico) e figlio. Il fatto che Commisso sia bloccato a New York per l’emergenza sanitaria non facilita la situazione, che non si sblocca. Tutti hanno fretta e nessuno ce l’ha. La Fiorentina cerca Torreira, un centrocampista da quasi 30 milioni e vorrebbe sapere se conta sui soldi di Fede. La Juve resta, in ogni caso, la soluzione più probabile. L’ultima proposta è un prestito biennale con obbligo di riscatto a cifre da concordare. C’è da ragionare anche sulle contropartite: Higuain non sembra interessato a trasferirsi a Firenze, restano le ipotesi Rugani e soprattutto Luca Pellegrini.