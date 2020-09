Fashion Gold Party, premiato Nunzio Spagnuolo, Chef Executive del Rada di Positano

Una location fantastica con tanto di piscina e di gazebo accuratamente addobbati ha ospitato l’ottava edizione del Fashion Gold Party, un grande evento, ideato ed organizzato da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, che si è tenuta lo scorso 11 settembre in una versione completamente rinnovata. Infatti, nella bellissima parte esterna del Palazzo Auricchio Events a Terzigno, in provincia di Napoli, (Corso Alessandro Volta, 399 Terzigno), a partire dalle ore 16,00, è andata in scena la novità: il Wedding Sposo & Sposa con stand dedicati al mondo del matrimonio, abiti da sposa, macchine di lusso, addobbi floreali e tutto quello che serve nel giorno del fatidico sì. A seguire il Cocktail di benvenuto, il Red Carpet con le interviste dei premiati e degli ospiti e dalle 20,30, è iniziata la vera e propria kermesse presentata dalla collaudata coppia formata da Roberta Scardola, volto noto televisivo e teatrale, e da Nicola Coletta, top model partenopeo e attore con già un bel curriculum alle spalle, che hanno saputo coinvolgere e allietare il pubblico presente. Per l’ottava edizione lo staff del premio ha deciso di conferire i prestigiosi riconoscimenti a personaggi del mondo artistico, della canzone, del teatro, della televisione e della ristorazione: Nunzio Spagnuolo, Chef Esecutive del Rada di Positano, che è stato premiato dalla fashion blogger e influencer Lina La Mura.

Premiato Vincenzo De Maria, autentica rivelazione dell’ultima edizione di Made in Sud, bravo attore, ma soprattutto valente imitatore, specializzato in personaggi femminili come Maria De Filippi, Mara Venier, Barbara D’Urso e Maria Nazionale, che ha regalato ai presenti delle simpatiche e originali imitazioni ed è stato premiato da Alfonso Somma, patron della manifestazione, e da Annamaria Ghedina, direttore de Lo Strillo e scrittrice, che ha anticipato l’uscita del suo nuovo libro, “A letto con il fantama”. E poi Lara Sansone, attrice, produttrice, regista, capocomica, cuore pulsante del Teatro Sannazaro e volto noto della soap Un posto al sole nel ruolo della simpatica, vulcanica e stravagante Bice Cerruti, che è stata premiata da Cosimo Alberti, attore, esecutore di musiche e canti popolari nonché uno dei protagonisti della soap partenopea nei panni del vigile Salvatore Cerruti, Gianni Fiorellino, cantautore, musicista, produttore e star della musica neomelodica, fresco della sua apprezzatissima ospitata a “La Vita in Diretta”, che è stato premiato dal giornalista e ufficio stampa dell’evento Antonio D’Addio, e Maria Bolignano, attrice, autrice, regista napoletana e personaggio comico di punta del programma Made in Sud, che con la sua straripante simpatia ha coinvolto gli spettatori ed è stata premiata dal giornalista Armando Sanchez.