Faito un boom turistico dopo il Covid. Buonocore “Abbiamo fatto un grande lavoro” Il reportage di Positanonews

Si pensava alla fine del Faito, invece è risorto dalle ceneri, proprio il caso di dirlo, visto che dopo gli incendi molti ne avevano decretato la morte, invece ora il Faito, la montagna amata da Benito Ferraro, l’artista delle nevi, sta avendo un successo strepitoso . Il primo giornale online della Penisola sorrentina e Costiera amalfitana , Positanonews, si occupa del triangolo d’oro che va da Amalfi a Sorrento e Capri con un vertice che porta ai Monti Lattari da Agerola al Faito, ed è proprio il “gigante” buono , che domina il golfo di Napoli si affaccia sulla costa di Amalfi fino a Salerno, il Cilento e addirittura la Calabria, che sta avendo forse il più grande rilancio turistico post Covid in Campania. Il lockdown da coronavirus covid-19 ha portato molti a tornare su questa montagna ed apprezzarla, ma non è solo questo. “Abbiamo fatto un grande lavoro – dice il sindaco Andrea Buonocore a Positanonews -, ci sta un impegno di tanti dietro “, sicuramente va dato un grande, anzi grandissimo merito, agli imprenditori tenaci che non si sono mai arresi, come al Belvedere e all’albergo Sant’Angelo e i tanti che hanno stretto i denti . Una tendenza al miglioramento, dopo la catastrofe degli incendi e delle frane degli anni scorsi, che molti avranno dimenticato, ma noi che li abbiamo seguiti sempre no, si è vista sopratutto negli ultimi due o tre anni. Le corse della funicolare, l’EAV che arriva fino al tempio di San Michele Arcangelo, servizi e attività, dalle biciclette elettriche alle escursioni, la qualità che aumenta, luoghi con pensioni e ristoranti, come la Cinciallegra, che abbiamo visitato oggi, che ti rinfrancano l’anima, il Belvedere di Vanacore che sta avendo un successo strepitoso, con la musica la domenica come un tempo. Mancano ancora le luci, gli impianti si faranno a fine settembre in pratica, l’ascensore per la Chiesa del Faito ancora non è pronto, ci sono ancora vari problemi, la presenza dello Stato nella via per Castellammare di Stabia ancora chiusa, manutenzione della strada, iniziative e manifestazioni , ma il Faito sembra davvero rinato e siamo sicuri che anche settembre andrà benissimo. Aria bella, alberi meravigliosi, natura sana e integra, che va mantenuta tale, sono il segreto di questo angolo di paradiso. Strano che le case costino ancora poco, sui 100 mila euro anche, perchè le difficolà di collegamento e manutenzione sono ancora alte, ma ci sono tante strutture ricettive che funzionano e sicuramente di questo passo ci saranno anche altri servizi e migliorie. Resta il fatto che da Sorrento a Positano bastano pochi minuti per passare dalla mondanità, la calca, e il caldo afoso delle spiaggie alla frescura e calma della montagna, e per chi ama farsi il bagno c’è anche una meravigliosa area attrezzata con piscina. Che si vuole di più per staccare la spina? Forza Faito.